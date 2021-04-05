Ґанді б ним пишався: шанувальник Warzone виграв матч, не зробивши жодного вбивства та навіть не завдавши шкоди суперникам, за що отримав незвичайне досягнення. Подробиці у матеріалі.

Перемога в матчі Call of Duty: Warzone є напрочуд складним завданням. Понад сотня гравців на мапі, різноманітна зброя та спорядження, необмежена кількість сценаріїв розвитку подій та безліч випадковостей – все це означає, що протягом поєдинку може статися практично що завгодно. Зазвичай для перемоги мало влучно стріляти, потрібно ще й багато думати, щоб тактично домінувати над суперниками. Проте наш сьогоднішній герой вирішив не стріляти взагалі й це неочікувано принесло йому успіх.

Цікаво Гравець-пацифіст у World of Warcraft досяг максимального рівня у незвичайний спосіб

Оскільки Call of Duty: Warzone є королівською битвою, де перемагає той, хто останнім залишиться в живих – вбивство ворожих гравців є неодмінною частиною гри. З безліччю видів зброї, вибухівкою та транспортними засобами, призначеними для знищення ворогів, важко уявити будь-який шлях до перемоги без "старого-доброго ультранасилля". Попри це, одному геймерові все ж вдалося виграти гру з нульовою кількістю вбивств та більше того з 0 очків шкоди, завданої іншим гравцям.

У дописі на платформі Reddit користувач під нікнеймом Pinkys_Brain поділився моментом тріумфу пацифізму у Warzone. Гравець закінчив матч із загальним рахунком у 18 508 очок, виконавши лише один контракт (який приніс йому 4900 очок). Шанувальники Warzone у коментарях були щиро вражені тим, що гравцеві вдалося таке незвичайне звершення, і багато хто вважає, що за це досягнення йому слід було б вручити якусь реальну нагороду, але поки що йому доведеться вдовольнитися рідкісною медаллю в грі під назвою "Пацифіст" за виконання цієї теоретично недосяжної мети.

Хоча кліп показує лише кінцеві результати поєдинку, у коментарях ведуть гаряче обговорення різноманітних стратегій, що могли принести геймерові такий результат. Сам гравець пояснює, що мав намір битися у фінальному колі, але всі вороги застрягли в зоні дії смертоносного газу, що й принесло йому перемогу в матчі.

Деякі коментатори все ж вважають, що шлях до перемоги не обійшовся без використання горезвісного "stim glitch", але більшість вірять в історію Pinkys_Brain про шалене везіння та невдачу суперників. Call of Duty: Warzone "stim glitch" дійсно робить можливою таку перемогу, але за умови його використання фінальний рахунок гравця був би набагато вищим.

Традиційний спосіб заробити рідкісну медаль "Пацифіст" – гра в режимі "тріо", "четвірки" або "дуети". Саме за умови гри в команді один з гравців, покладаючись на тіммейтів, які роблять всю "брудну роботу", може виграти матч нікого не вбиваючи. Те що Pinkys_Brain вдалося отримати цю медаль самотужки – надзвичайне досягнення, яке точно залишиться унікальним ще довгий час.