Аналитики из компании Leetify провели глобальное исследование и поделились интересными результатами. Оказывается, что в Украине игроков в CS:GO со званием Global Elite не так много.

Многие игроки в Counter-Strike: Global Offensive готовы потратить немало времени, чтобы получить самое высокое звание в игре – Global Elite. Правда, этот путь очень тернист, а геймеры постоянно будут сталкиваться с различными препятствиями. Конечно, все сразу вспомнят о читерах, хотя и в собственной команде очень часто можно встретить "интересных" персонажей.

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Сейчас уже немалое количество игроков в CS:GO перешло на другие платформы для игры. Правда, в соревновательном режиме также еще немало энтузиастов, которые стремятся достичь звания Global Elite. Именно таким геймерам посвящено последнее исследование от известной компании Leetify.

Специалисты решили проанализировать данные 7 миллионов игроков в соревновательный режим CS:GO. Они узнали, что геймеров со званием Global Elite не так много – всего 1,04%. Также стоит отметить, что специалисты проанализировали базу данных с игроков, которые хотя бы однажды сыграли в Counter-Strike за последний месяц. Аналитики представили не общее число геймеров со званием Global Elite для определенной страны, а количество таких игроков на один миллион жителей этого государства.

Страны с небольшим населением, которые выбираются для троллинга, аналитики решили не учитывать. Яркий пример – Антарктида, там было бы рекордное количество игроков с таким званием. Более 120 тысяч на миллион жителей, хотя на этом континенте и нет постоянного населения. Также стоит отметить, что это исследование было ориентировано на европейские страны.

Лучшими оказались скандинавы и другие представители стран Северной и Центральной Европы. Наибольшее количество игроков со званием Global Elite в Финляндии – более 3 тысяч на миллион населения. Хотя представителей этой страны особенно успешными в профессиональном киберспорте трудно назвать. Конечно, все могут вспомнить команду ENCE, хотя назвать этот коллектив стабильным нельзя.

Вторая ступенька в Эстонии, хотя подобное можно написать и об этой стране. Предсказуемо высокие места в Дании и Швеции, потому что местные команды почти всегда были успешными в дисциплине Counter-Strike. Достаточно низкий показатель в Украине – всего 123 игрока со званием Global Elite на миллион населения. Наверное, большинство наших геймеров уже давно играет в CS:GO на сторонних платформах. Правда, до Италии и ее показателя (23) нам еще очень далеко.

Количество игроков со званием Global Elite на миллион населения в Европе / Фото твиттер Leetify

Количество игроков со званием Global Elite на миллион населения в мире / Фото твиттер Leetify

Подробная статистика / Фото твиттер Leetify