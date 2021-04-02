Аналітики з компанії Leetify провели глобальне дослідження та поділилися цікавими результатами. Виявляється, що в Україні гравців у CS:GO зі званням Global Elite не так і багато.

Багато гравців у Counter-Strike: Global Offensive готові витратити чимало часу, щоб отримати найвище звання у грі – Global Elite. Щоправда, цей шлях дуже тернистий, а геймери постійно будуть стикатися з різноманітними перешкодами. Звісно, всі одразу згадають про чітерів, хоча й у власній команді дуже часто можна зустріти "цікавих" персонажів.

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Зараз вже чимала кількість гравців у CS:GO перейшла на інші платформи для гри. Щоправда, у змагальному режимі також ще немало ентузіастів, які прагнуть досягти звання Global Elite. Саме таким геймерам присвячене останнє дослідження від відомої компанії Leetify.

Спеціалісти вирішили проаналізувати дані 7 мільйонів гравців у змагальний режим CS:GO. Вони дізналися, що геймерів зі званням Global Elite не так і багато – всього 1,04%. Також варто відзначити, що спеціалісти проаналізували базу даних з гравців, які хоча б одного разу зіграли у Counter-Strike за останній місяць. Аналітики представили не загальне число геймерів зі званням Global Elite для певної країни, а кількість таких гравців на один мільйон жителів цієї держави.

Країни з невеликим населенням, які обираються для тролінгу, аналітики вирішили не враховувати. Яскравий приклад – Антарктида, бо там була б рекордна кількість гравців з таким званням. Понад 120 тисяч на мільйон жителів, хоча на цьому континенті й немає постійного населення. Також варто зазначити, що це дослідження було орієнтоване на європейські країни.

Найкращими виявилися скандинави та інші представники країн Північної та Центральної Європи. Найбільша кількість гравців зі званням Global Elite у Фінляндії – понад 3 тисячі на мільйон населення. Хоча представників цієї країни особливо успішними у професійному кіберспорті важко назвати. Звісно, всі можуть згадати команду ENCE, хоча назвати цей колектив стабільним не можна.

Друга сходинка в Естонії, хоча схоже можна написати й про цю країну. Передбачувано високі місця у Данії та Швеції, бо місцеві команди майже завжди були успішними у дисципліні Counter-Strike. Достатньо низький показник в України – всього 123 гравці зі званням Global Elite на мільйон населення. Напевно, більшість наших геймерів вже давно грає у CS:GO на сторонніх платформах. Щоправда, до Італії та її показника (23) нам ще дуже далеко.

Кількість гравців зі званням Global Elite на мільйон населення в Європі / Фото твітер Leetify

Кількість гравців зі званням Global Elite на мільйон населення у світі / Фото твітер Leetify

Детальна статистика / Фото твітер Leetify