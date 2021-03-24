Аналітики провели кілька досліджень та назвали країни, у яких найбільше чітерів. Кількість шахраїв вони визначали за числом пошукових запитів у цій сфері.

Чітерство це дуже серйозна проблема для всіх відеоігор, які проходять в онлайні. Серед професійних кіберспортсменів іноді зустрічаються такі "поганці", а про звичайних геймерів можна й не згадувати. Саме цьому питанню й присвячене останнє дослідження від порталу Bingoscanner.

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Аналітики з цього сайту назвали країни, у яких геймери найбільш схильні до використання шахрайський методів гри. Спеціалісти визначали число чітерів за кількістю тематичних пошукових запитів у певній країні за останній рік. У дослідженні вони орієнтувалися на наступні запити:

"чіти для..."

"як обдурити"

"як виграти"

Проте, чомусь вони проаналізували подібну статистику лише для 28 держав, а назвали лише 10 "найкращих". Звісно, вибірка країн дуже мала, але цікаво, що подібні результати отримали й представники компанії Surfshark у своєму глобальному дослідженні. Напевно, висновки двох цих порталів дуже близькі до істини.

Спеціалісти із Bingoscanner врахували й населення кожної держави, тому отримали значення пошукових запитів на 100 тисяч жителів. Отже, найбільша кількість чітерів у Великій Британії – майже 15 подібних запитів. Високі місця та показник у понад 10 шукачів чітів на 100 тисяч населення в Ірландії, Новій Зеландії та Австралії. Чималу кількість користувачів може здивувати високе місце Угорщини та її показник чітерських запитів. Також до подібного антирейтингу потрапили: США, Франція, Південна Корея, Італія та Мексика.

Звісно, такі результати важко назвати точними, але певні висновки все ж таки зробити можна. Також цікаво було б поглянути на подібну статистику країн СНД, Південної Америки чи Китаю, а також порівняти її з даними від Surfshark.

Країни, у яких найбільша кількість чітерів / Фото портал Bingoscanner