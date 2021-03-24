Аналитики провели несколько исследований и назвали страны, в которых больше всего читеров. Количество мошенников они определяли по числу поисковых запросов в этой сфере.

Читерство это очень серьезная проблема для всех видеоигр, которые проходят в онлайне. Среди профессиональных киберспортсменов иногда встречаются такие "негодяи", а об обычных геймерах можно и не вспоминать. Именно этому вопросу и посвящено последнее исследование от портала Bingoscanner.

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Аналитики с этого сайта назвали страны, в которых геймеры наиболее склонны к использованию мошеннических методов игры. Специалисты определяли число читеров по количеству тематических запросов в определенной стране за последний год. В исследовании они ориентировались на следующие запросы:

"читы для..."

"как обмануть"

"как выиграть"

Однако, почему-то они проанализировали подобную статистику только для 28 государств, а назвали только 10 "лучших". Конечно, выборка стран очень мала, но интересно, что подобные результаты получили и представители компании Surfshark в своем глобальном исследовании. Наверное, выводы двух этих порталов очень близки к истине.

Специалисты из Bingoscanner учли и население каждого государства, поэтому получили значение поисковых запросов на 100 тысяч жителей. Итак, наибольшее количество читеров в Великобритании – почти 15 подобных запросов. Высокие места и показатель в более чем 10 искателей читов на 100 тысяч населения в Ирландии, Новой Зеландии и Австралии. Немалое количество пользователей может удивить высокое место Венгрии и ее показатель читерских запросов. Также в подобный антирейтинг попали: США, Франция, Южная Корея, Италия и Мексика.

Конечно, такие результаты трудно назвать точными, но определенные выводы все же сделать можно. Также интересно было бы взглянуть на подобную статистику стран СНГ, Южной Америки или Китая, а также сравнить ее с данными от Surfshark.

Страны, в которых наибольшее количество читеров / Фото портал Bingoscanner