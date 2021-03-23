Исследование, опубликованное в журнале Psychological Medicine, показало неожиданное влияние видеоигр на развитие депрессии у подростков. Подробнее о результатах – в материале.

Исследование, проведенное студентами магистратуры кафедры Медицинской психологии Университетского колледжа Лондона, выявило связь между увлечением видеоиграми и развитием депрессии у мальчиков-подростков, однако результаты вас удивят.

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Целью научной работы было исследовать как различные типы времяпрепровождения в сети и за компьютером могут положительно или отрицательно влиять на психическое здоровье молодых людей, а также могут по-разному влиять на мальчиков и девочек.

В итоге было выявлено, что у мальчиков, которые проводят время в видеоиграх в возрасте 11 лет, реже развиваются симптомы депрессии в дальнейшем. Кроме того, выяснили, что наибольший интерес среди "экранного времени" девочек в подростковом возрасте вызывают социальные сети, которые как раз имеют негативное влияние на дальнейшее развитие депрессивных синдромов.

Ведущий автор исследования Аарон Кандоли заявил:

Хотя мы не можем полностью подтвердить, действительно ли время, проведенное в видеоиграх улучшает психическое здоровье, в нашем исследовании это не кажется чем-то вредным и даже предоставляет определенные преимущества. Особенно во время пандемии, видеоигры были важной социальной платформой для молодежи.

Все 11 341 участник исследования отвечали на вопросы о времени, проведенном в соцсетях, за видеоиграми или в Интернете, в возрасте 11 лет, а затем в возрасте 14 лет прошли повторный опрос где кроме предыдущих вопросов также отвечали на вопросы о симптомах депрессии, таких как снижение настроения, потеря удовольствия и плохая концентрация внимания.

Что касается статистических показателей, то у мальчиков, которые с 11 до 14 лет активно проводили время за видеоиграми в 24% случаев наблюдалось меньше депрессивных симптомов. В противоположность у девочек, которые чаще пользовались социальными сетями с 11 до 14 лет, обнаруживали на 13% больше депрессивных симптомов, чем у тех, кто заходил в соцсети всего пару десятков раз в месяц. В ходе анализа исследовательская группа также учитывала другие факторы, которые могли бы объяснить результаты, такие как социально-экономический статус, уровень физической активности, сообщение об издевательствах и предыдущие эмоциональные симптомы.

Среди положительных аспектов видеоигр, которые могут поддержать психическое здоровье, исследователи выделили такие, как совместное решение проблем, общения со сверстниками, образование дружеских связей и общее улучшение самочувствия от получения наслаждения от гейминга.

Взаимосвязь между "экранным временем" и психическим здоровьем очень сложная, и нам все еще нужны дополнительные исследования, чтобы ее понять. Хотя наши результаты указывают на возможные преимущества, которые дает время проведенное за девайсами, мы все равно должны поощрять молодых людей к физической активности и разрывать длительные периоды "сидения" легкими физическими нагрузками, – подытожили исследователи.