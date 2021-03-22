Компания Valve отказалась выпускать в Steam видеоигру Super Seducer 3. Страницу проекта уже удалили из магазина, хотя разработчики сдаваться не собираются.

Мы уже рассказывали вам о "неудачном" релизе Super Seducer 3: The Final Seduction в Steam. Несколько недель назад администрация этого магазина отказалась выпускать игру, хотя и не стала полностью блокировать.

Подробнее о ситуации здесь Цензура и здесь: Steam отказывается выпускать полноценную версию симулятора соблазнителя

Если коротко, то представителям этой платформы не понравились некоторые уровни в игре, а также девушки в нижнем белье. Steam не любит подобные проекты для взрослых с участием именно реальных людей, хотя в магазине есть даже целые разделы игр, созданных на основе специфического японского жанра анимации для взрослых. Ричард Ла Руина неоднократно подчеркивал, что в видеоигре отсутствуют откровенные сцены, а весь контент этой игры можно спокойно выкладывать в любую соцсеть.

После первого запрета автор отметил, что они выпустят версию игры с цензурой. На этот раз в разработке игры даже принял участие настоящий адвокат, который отметил, что такая версия полностью соответствует всем требованиям Steam. Правда, представителям компании Valve не понравился даже такой вариант Super Seducer 3, поэтому они решили удалить игру с Steam вообще. Ричард Ла Руина написал в твиттере следующее:

Steam забанил и удалил Super Seducer 3 из магазина. Они не позволят его выпустить в любой форме. Наша страница исчезла, как и 61,7 тысячи заявок в списке желаемого.

Ричард отметил, что администрация не собирается идти на уступки, хотя разработчики готовы вносить любые поправки в видеоигру. Также автор игры разочарован, потому что менеджеры ни разу не указали, какой именно контент им не нравится. Он рассчитывал на диалог с администрацией и хотел услышать их пожелания после просмотра игры с цензурой.

В качестве компенсации Ричарду предложили бесплатный App ID для следующего проекта или возврат средств, который разработчик потратил на создание страницы в Steam. Самое интересное, что первые две части этой серии можно без проблем приобрести в магазине и сейчас, хотя там тоже есть девушки в нижнем белье и подобный контент.

Напомним, что в Epic Games и GOG также отказались выпускать эту видеоигру. Ричард Ла Руина пока не собирается сдаваться, а также отметил, что уже на этой неделе будет больше новостей о будущем Super Seducer 3.

Трейлер видеоигры Super Seducer 3: The Final Seduction – видео