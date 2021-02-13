Выход видеоигры Super Seducer 3 пока откладывается на неопределенный срок. Ричард Ла Руина рассказал, что Valve отказалась выпускать новую часть в магазине Steam.

Достаточно неожиданное решение приняли представители компании Valve, поскольку отказались выпускать видеоигру Super Seducer 3: The Final Seduction в онлайн-магазине Steam. Интересно, что их коллеги из сервисов Epic Games и GOG отказались вообще выпускать эту видеоигру в своих магазинах.

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Этой информацией поделился разработчик видеоигры Ричард Ла Руина. В своем твиттере он написал следующее:

Steam отказал в релизе Super Seducer 3. Но они сказали, что если мы подадим версию с цензурой, они ее рассмотрят. Я думаю, что с игрой все будет хорошо, но релиз пока откладывается. Это странно, но хорошо, что это не полный запрет.

Релиз этой игры должен был состояться уже 15 февраля, но теперь нужно будет еще немного подождать. Интересно, что проблемы возникли даже в демоверсии этого проекта, потому что ее удалили сразу после выхода в Steam. Также Ричард отметил, что они даже вынуждены будут убрать из игры два уровня.

Ричард Ла Руина написал, что в Super Seducer 3: The Final Seduction отсутствуют откровенные сцены, а весь контент этой игры можно спокойно выкладывать в любую соцсеть. Однако, Steam не жалует такие проекты для взрослых с участием именно реальных людей (нарисованные можно). Отметим, что в этом магазине есть даже целые разделы видеоигр, созданных на основе специфического японского жанра анимации для взрослых.

Правда, не все так плохо, потому что пользователи посоветовали разработчику выпустить версию игры с цензурой, а потом специальный патч, который разблокирует весь откровенный контент. Ричард Ла Руина написал, что его команда рассмотрит этот вариант, если он не нарушает правила Steam. Отметим, что подобный метод используют разработчики серии Total War, ибо кровавые сцены в последних играх этой серии добавляются только со специальными патчами (платными). Именно таким способом разработчики этих видеоигр легально обходят возрастной рейтинг.

Также отметим, что Ричард Ла Руина и его команда уже даже успели выпустить демоверсию этой игры с цензурой. А пользователь с никнеймом NymN показал на одной из своих трансляций такую странную версию видеоигры.

Версия Super Seducer 3: The Final Seduction с цензурой – видео