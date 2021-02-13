Вихід відеогри Super Seducer 3 поки відкладається на невизначений термін. Річард Ла Руїна розповів, що Valve відмовилась випускати нову частину у крамниці Steam.

Достатньо неочікуване рішення прийняли представники компанії Valve, бо відмовилися випускати відеогру Super Seducer 3: The Final Seduction в онлайн-крамниці Steam. Цікаво, що їх колеги з сервісів Epic Games та GOG відмовилися взагалі випускати цю відеогру у своїх магазинах.

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Цією інформацією поділився розробник відеогри Річард Ла Руїна. У своєму твіттері він написав наступне:

Steam відмовив у релізі Super Seducer 3. Але вони сказали, що якщо ми подамо версію з цензурою, вони її розглянуть. Я думаю, що з грою все буде добре, але реліз поки відкладається. Це дивно, але добре, що це не повна заборона.

Реліз цієї гри повинен був відбутися вже 15 лютого, але тепер потрібно буде ще трохи почекати. Цікаво, що проблеми виникли навіть у демоверсії цього проєкту, бо її видалили одразу після виходу у Steam. Також Річард відзначив, що вони навіть змушені будуть прибрати із гри два рівні.

Річард Ла Руїна написав, що у Super Seducer 3: The Final Seduction відсутні відверті сцени, а весь контент цієї гри можна спокійно викладати у будь-яку соцмережу. Проте, Steam не полюбляє такі проєкти для дорослих за участю саме реальних людей (намальовані можна). Зазначимо, що у цій крамниці є навіть цілі розділи відеоігор, які створені на основі специфічного японського жанру анімацій для дорослих.

Щоправда, не все так й погано, бо користувачі порадили розробнику випустити версію гри із цензурою, а вже потім спеціальний патч, який розблокує весь відвертий контент. Річард Ла Руїна написав, що його команда розгляне цей варіант, якщо він не порушує правила Steam. Зазначимо, що подібний метод використовують розробники серії Total War, бо криваві сцени в останніх іграх цієї серії додаються лише зі спеціальними патчами (платними). Саме таким способом розробники цих відеоігор легально обходять віковий рейтинг.

Також відзначимо, що Річард Ла Руїна та його команда вже навіть встигли випустити демоверсію цієї гри із цензурою. А користувач із нікнеймом NymN показав на одній зі своїх трансляцій таку дивну версію відеогри.

Версія Super Seducer 3: The Final Seduction з цензурою – відео