Продовження популярного симулятора пікапера з назвою Super Seducer вийде вже 15 лютого. Річард Ла Руїна пообіцяв, що у третій частині цієї серії буде чимало цікавого контенту.

У крамниці Steam на сторінці відеогри Super Seducer 3 з'явилася дата релізу. Популярний симулятор пікапера вийде 15 лютого, на жаль, лише після Дня святого Валентина.

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Автор гри Річард Ла Руїна у своєму твіттері відзначив, що змушений був змістити дату релізу Super Seducer 3. Спочатку цей проєкт повинен був вийти 12 лютого, саме до дня всіх закоханих. Але Steam назвав дати майбутнього розпродажу на честь китайського Нового Року, тому Річард вирішив змістити дату виходу. У твіттері він відзначив, що це просто не найкращий час для релізу нового проєкту. Тому всім геймерам, які планували провести День святого Валентина граючи у Super Seducer 3 потрібно буде змінити свої плани.

В іграх серії Super Seducer 3 геймери можуть отримати різноманітні поради з пікапу. Вся відеогра складається з реально відзнятих сцен, а якщо точніше, то це інтерактивне кіно. Геймерам треба лише обирати різноманітні варіанти у вікні діалогу та слідкувати за наслідками. У грі є різноманітні фінали, які залежать від вибраних геймерами варіантів. У Super Seducer 3 обіцяють додати 7 нових рівнів та чималу кількість оригінальних сцен. Цікаво, що Річард прочитав усі відгуки про попередні ігри серії Super Seducer. Він відзначив, що знає, що потрібно гравцям у третій частині.

Super Seducer 3 представляють як серйозний посібник з пікапу, у якому можна отримати чималу кількість важливих порад. Хоча більшість геймерів грають у цей проєкт, щоб побачити різноманітні комічні сцени та дуже дивні варіанти для знайомств. Варто відзначити, що розробники додали у гру "безпечний режим" з цензурою, бо у Super Seducer 3 чимала кількість контенту для дорослих.

Дивіться трейлер відеогри Super Seducer 3 – відео

Хоч відеогра вже й отримала сторінку у крамниці Steam, але придбати її поки не вийде, бо розробники ще не назвали точну ціну. Super Seducer 3 поки можна додати лише у список бажаного, але у Steam є попередні частини цієї серії, які можна придбати зараз.