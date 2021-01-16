Шанувальник серії відеоігор Mario Kart створив дуже своєрідний геймпад для керування. Геймер зібрав оригінальний пристрій, який дуже сподобався користувачам у мережі.

Ми вже розповідали про надскладний трюк з відеогри Mario Kart Wii, але цього разу один із шанувальників цієї серії здивував геймерів не менше. Користувач з нікнеймом mechachoi опублікував на своєму youtube-каналі цікаве відео. Він розповів про свій унікальний пристрій, який може замінити геймпад для відеогри Mario Kart 8.

Актуально 5 років у спробах та шанс у 0,00001%: геймер виконав надскладний трюк у популярній грі – відео

Серія відеоігор Mario Kart дуже популярна у всьому світі, але вона виходить лише ексклюзивно на консолі від японської компанії Nintendo. За жанром всі ці ігри це перегони, а гравці можуть змагатися з реальними суперниками з всього світу. Всі частини цієї серії продалися тиражем у 100 мільйонів копій.

Відеоігри серії Mario Kart завжди мали попит серед геймерів, тому й не дивно, що mechachoi вирішив створити дуже цікавий пристрій саме для однієї з цих ігор. Геймер вирішив замінити геймпад на велотренажер, але дуже специфічний. Його експериментальний пристрій називається "LABO Fit Adventure Kart", цей оригінальний геймпад складається одразу з трьох частин:

"Bike-Con" – це простий велотренажер, який просто заклеєний картоном. Цікаво, що біля педалей є спеціальні датчики, які допомагають зчитувати швидкість їх руху, а це вже впливає на прискорення чи сповільнення у відеогрі.

"Ring-Con" – це пристрій, який йшов у комплекті до рольової відеогри "Ring Fit Adventure", яка вийшла у 2020 році. За формою це кільце, яке ентузіаст використав замість керма.

Модуль "TAPBO" – це ключова частина всієї цієї конструкції. У середині цього пристрою знаходиться контролер Joy-Con. Цей модуль натискає кнопки на геймпаді, коли отримує сигнали від інших частин цієї складної конструкції.

Чималу кількість деталей mechachoi сам спроєктував та роздрукував на 3D-принтері. Над цим проєктом геймер працював понад 6 місяців, а вирішив створити такий пристрій, бо просто не полюбляє фізичні вправи. Всі деталі та принцип роботи свого оригінального геймпаду він продемонстрував у відео.

Геймер навіть зіграв у відеогру Mario Kart 8, саме у цій грі він й продемонстрував можливості свого геймпаду. Вийшло цікаво, хоча й видно, що досвіду та навиків поки ще не вистачає. Також mechachoi попросив Nintendo не надсилати страйк на це відео, бо він не змінював програмне забезпечення цієї компанії.

Дивіться відео з демонстрацією можливостей цього оригінального геймпаду