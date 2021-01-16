Поклонник серии видеоигр Mario Kart создал очень своеобразный геймпад для управления. Геймер собрал оригинальное устройство, которое очень понравилось пользователям в сети.

Мы уже рассказывали о сверхсложном трюке из видеоигры Mario Kart Wii, но на этот раз один из поклонников этой серии удивил геймеров не меньше. Пользователь с никнеймом mechachoi опубликовал на своем youtube-канале интересное видео. Он рассказал о своем уникальном устройстве, которое может заменить геймпад для видеоигры Mario Kart 8.

Актуально 5 лет в попытках и шанс в 0,00001%: геймер выполнил сложнейший трюк в популярной игре – видео

Серия видеоигр Mario Kart очень популярна во всем мире, но она выходит только эксклюзивно на консоли от японской компании Nintendo. По жанру все эти игры это гонки, а игроки могут соревноваться с реальными соперниками из всего мира. Все части этой серии продались тиражом в 100 миллионов копий.

Видеоигры серии Mario Kart всегда пользовались спросом среди геймеров, поэтому неудивительно, что mechachoi решил создать очень интересное устройство именно для одной из этих игр. Геймер решил заменить геймпад на велотренажер, но очень специфический. Его экспериментальное устройство называется "LABO Fit Adventure Kart", этот оригинальный геймпад состоит сразу из трех частей:

"Bike-Con" – это простой велотренажер, который просто заклеен картоном. Интересно, что возле педалей есть специальные датчики, которые помогают считывать скорость их движения, а это уже влияет на ускорение или замедление в видеоигре.

"Ring-Con" – это устройство, которое шло в комплекте к ролевой видеоигре "Ring Fit Adventure", которая вышла в 2020 году. По форме это кольцо, которое энтузиаст использовал вместо руля.

Модуль "TAPBO" – это ключевая часть всей этой конструкции. В середине этого устройства находится контроллер Joy-Con. Этот модуль нажимает кнопки на геймпаде, когда получает сигналы от других частей этой сложной конструкции.

Большое количество деталей mechachoi сам спроектировал и распечатал на 3D-принтере. Над этим проектом геймер работал более 6 месяцев, а решил создать такое устройство, потому что просто не любит физические упражнения. Все детали и принцип работы своего оригинального геймпада он продемонстрировал на видео.

Геймер даже сыграл в видеоигру Mario Kart 8, именно в этой игре он и продемонстрировал возможности своего геймпада. Получилось интересно, хотя и видно, что опыта и навыков пока не хватает. Также mechachoi попросил Nintendo не отправлять страйк на это видео, потому что он не менял программное обеспечение этой компании.

Смотрите видео с демонстрацией возможностей этого оригинального геймпада