Продолжение популярного симулятора пикапера с названием Super Seducer выйдет уже 15 февраля. Ричард Ла Руина пообещал, что в третьей части этой серии будет много интересного контента.

В магазине Steam на странице видеоигры Super Seducer 3 появилась дата релиза. Популярный симулятор пикапера выйдет 15 февраля, к сожалению, только после Дня святого Валентина.

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Автор игры Ричард Ла Руина в своем твиттере отметил, что вынужден был сместить дату релиза Super Seducer 3. Сначала этот проект должен был выйти 12 февраля, именно ко дню всех влюбленных. Но Steam назвал даты будущей распродажи в честь китайского Нового Года, поэтому Ричард решил сместить дату выхода. В твиттере он отметил, что это просто не лучшее время для релиза нового проекта. Поэтому всем геймерам, которые планировали провести День святого Валентина играя в Super Seducer 3 нужно будет изменить свои планы.

В играх серии Super Seducer 3 геймеры могут получить разнообразные советы по пикапу. Вся видеоигра состоит из реально отснятых сцен, а если точнее, то это интерактивное кино. Геймерам нужно только выбирать различные варианты в окне диалога и следить за последствиями. В игре есть различные финалы, которые зависят от выбранных геймерами вариантов. В Super Seducer 3 обещают добавить 7 новых уровней и немалое количество оригинальных сцен. Интересно, что Ричард прочитал все отзывы о предыдущих играх серии Super Seducer. Он отметил, что знает, что нужно игрокам в третьей части.

Super Seducer 3 представляют как серьезное пособие по пикапу, в котором можно получить большое количество важных советов. Хотя большинство геймеров играют в этот проект, чтобы увидеть различные комические сцены и очень странные варианты для знакомств. Стоит отметить, что разработчики добавили в игру "безопасный режим" с цензурой, потому что у Super Seducer 3 немалое количество контента для взрослых.

Смотрите трейлер видеоигры Super Seducer 3 – видео

Хотя видеоигра уже и получила страницу в магазине Steam, но приобрести ее пока не получится, потому что разработчики еще не назвали точную цену. Super Seducer 3 пока можно добавить только в список желаемого, но в Steam есть первый две части этой серии, которые можно приобрести сейчас.