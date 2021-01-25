Украинская киберспортивная организация Natus Vincere в захватывающем противостоянии победила датский коллектив Astralis и завоевала бешеный призовой фонд. Детали в материале.

2021 начался для NAVI и их фанатов как можно лучше, ознаменувавшись победой коллектива в одном из крупнейших онлайн турниров в истории дисциплины CS: GO, сообщает Games24.

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Буквально несколько дней назад, когда NAVI были разгромлены Team Liquid в первом же раунде и упали в нижнюю сетку, было почти невозможно представить такое феерическое завершение турнира в их исполнении. Однако продемонстрировав характер "рожденные побеждать" добрались до финала, одолев на своем пути Team Vitality (вторую лучшую команду в мире по рейтингу hltv) и, несмотря на многочисленные прогнозы, что признавали фаворитом датскую команду Astralis (лучшую команду в мире на момент финала), продемонстрировали уверенную игру в гранд-финале и выиграли противостояние со счетом 2:0 (16:12 – Nuke, 16: 5 – Inferno).

По системе турнира финал нижней сетки и гранд-финал проводились в один день с перерывом в час. То есть за день NAVI победили топ-2 и топ-1 команды мирового рейтинга и, скорее всего, возглавят его с последующим обновлением.

Игра Natus Vincere поразила фанатов, ведь если свой пик (Nuke) команда выиграла в достаточно равной борьбе, то пик соперников, карту Inferno, на которой датчане считались бескомпромиссными фаворитами с винрейтом почти в 80%, украинский коллектив провел просто удивительно, разгромив соперников 16:5.

Статистика встречи / изображения hltv.org

Успех NAVI на этой карте принесла тотальная смена тактики игры в обороне, к чему Astralis оказались не готовы. "Рожденные побеждать" были не похожими на самих на себя, демонстрируя удивительно осторожную и выверенную игру прежде всего на "банане", в отместку проявляя агрессию в большей степени в районе "ковров" и второго "мида".

Александр "s1mple" Костылев провел феноменальный матч, "набив" 50 фрагов за две карты и вполне заслуженно получил звание MVP турнира. Однако следует отметить, что в этом важнейшем матче каждый член команды блестяще справился со своей ролью, особенно хочется поздравить новичка команды восемнадцатилетнего Валерия "B1T" Ваховского для которого победа в этом турнире стала первым титулом во "взрослом" CS: GO.

Статистика s1mple на турнире / изображение hltv.org

Сам гранд-финал BLAST Premier: Global Final 2020 установил сразу несколько выдающихся рекордов, став самым просматриваемым матчем CS: GO в истории онлайн-турниров и онлайн-турниром с наибольшей суммой призовых за первое место – 600 000 долларов, именно столько получат ребята из NAVI за свой триумф. Датчане с Astralis, которым пришлось довольствоваться второй ступенькой получат $ 200 тыс., а бронзовые призеры из Team Vitality – $ 80 тыс.

Эмоции команды после победы