Снайпер та IGL команди Heroic показав неймовірну гру та привів в шаленство мільйони фанатів CS: GO з усього світу. Більше про неймовірний клатч данця, що приніс його команді перемогу на турнірі з призовим фондом у 750 тисяч доларів – у матеріалі.

Данська команда Heroic у неймовірно напруженому фіналі формату "Bo5" вирвала перемогу в російського колективу Gambit – 3:2 по картах. Хоча суперники йшли ніздря в ніздрю, остання мапа (Mirage) виявила найсильнішого, а неймовірний клатч Каспера "cadiaN" Меллера став вишенькою на торті для фанатів данського колективу.

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Проте, не лише вони оцінили гру Каспера. Хайлайт Меллера вже називають одним з найкращих моментів в історії CS: GO.

Залишившись наодинці проти чотирьох суперників під час "еко" раунду своєї команди, за відсутності бронежилету та маючи при собі лише пістолет P250 – будь-який гравець у світі змирився б з поразкою в раунді та вже обдумував би наступний, але не cadiaN. Капітан Heroic зайшов в спину до опонентів, які чомусь зосередили всю свою увагу на одну позицію та уміло розпорядився шансом, який йому надали. Дивовижна холоднокровність данця зробила можливим цей неймовірний хайлайт.

Зверніть увагу, що рішення про те, щоб зарізати ворожого снайпера Дмитра "sh1ro" Соколова було продиктовано не намаганням завдати тому морального удару чи просто заробити екстракошти, а тим що якби cadiaN почав стріляти то викрив би власну позицію та одразу був би знешкоджений.

Впоравшись з першим опонентом та отримавши його снайперську гвинтівку, здавалося б, Касперу пора задуматися про те, щоб втекти геть та зберегти її на наступний раунд, проте знову ж таки – у Меллера були інші плани. Чіткий аналіз ситуації та неймовірна точність пострілів дозволили гравцеві, залишившись всього лише з 2–ома "хп" після першої виграної сутички, холоднокровно розібратися з рештою суперників та принести власній команді перемогу у надзвичайно престижній ESL Pro League і 200 тисяч доларів за перше місце.

Звісно, гравці Gambit зіграли у цій ситуації не найкращим чином, проте це аж ніяк не применшує заслуги Меллера, про що свідчить неймовірний шквал позитиву, який гравець отримує в мережі.

I FELL OUT OF MY CHAIR OMG — Twitter Gaming (@TwitterGaming) April 11, 2021

That was absolutely insane, to win EPL with that 1vs4



WOW cadiaN — Petar Milovanovic (@Tgwri1s) April 11, 2021

This is seriously what Counter-Strike fans live for. — Colin McNeil (@McNeilColin) April 11, 2021

Этот раунд уже вошёл в историю CS:GO — Фёдор Захаров (@__KvaN) April 11, 2021

ЧТО ЭТО БЫЛО?? — Oleksandr Petryk (@petr1k_tv) April 11, 2021

Будь ласка, не запитуйте, що сталося в останньому раунді. Добре зіграно, Heroic. Хороший досвід для нас. Ми повернемося сильнішими, – підсумував події фіналу капітан команди Gambit Владислав "nafany" Горшков.

Dont ask me wat happend in last round plS.

GG @heroicgg. Good expirience for us anyway. We will back stronger — nafany. (@nafanyGOD) April 11, 2021

Сам cadiaN приголомшений увагою, яку отримує та навіть жартує, що "доводиться сидіти у твітері з комп'ютера, тому що телефон перегрівся і перестав працювати". Ще б пак, адже його хайлайт абсолютно точно назавжди ввійшов в історію професійного CS: GO.