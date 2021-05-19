Все игроки в очень популярную видеоигру Counter-Strike: Global Offensive попадали в ситуацию, когда хочется очень "поблагодарить" своего партнера за помощь. Наверное, классическим примером такой ситуации может стать "своевременная" флешка, которая слепит не оппонентов, а игроков своей же команды. Как правило, героями таких моментов становятся обычные игроки, хотя от подобных ошибок не застрахованы и профессионалы.

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Наверное, уже понятно, что сегодня речь пойдет о действующих киберспортсменах и реальном матче. На этот раз отличились слабой командой работой игроки коллектива GORILLAZ, который еще в начале апреля собрал Flusha. В целом состав выглядит достаточно солидно: sergej, suNny, EspiranTo и NaToSaphiX. Правда, первый RMR-турнир они пропускают, потому что уступили в открытых квалификациях Copenhagen Flames.

Сейчас этот коллектив выступает на турнире Spring Sweet Spring #2, в рамках которого 32 команды разыгрывают призовой фонд в 32 тысячи долларов. В одном из матчей этого соревнования они столкнулись с испанской командой Caronte. Именно на первой карте (Dust2) этого поединка представители GORILLAZ и попали в очень курьезную ситуацию. В девятом раунде игроки коллектива Caronte установили бомбу на точке A и остались в меньшинстве – 2 на 3.

Понятно, что именно команду спецвойск можно считать своеобразным фаворитом этой ситуации. Сначала состоялся классический размен, который и рассекретил позицию последнего игрока коллектива Caronte (dav1g). SuNny вступил в перестрелку с ним на дальней дистанции, а NaToSaphiX начал подкрадываться. Дальше все произошло очень быстро: dav1g убивает suNny, но сразу же умирает от пули NaToSaphiX. Правда, последний не успел обезвредить бомбу, потому что "очень вовремя" прилетела осколочная граната, которую suNny успел бросить еще до своей смерти.

Такая курьезная кульминация этого раунда понравилась пользователям в сети, а оригинальная запись уже собрала более 10 тысяч просмотров. Напоследок стоит отметить, что даже такой приятный подарок не помог коллективу Caronte, потому что очень уверенную победу в этом матче одержала команда GORILLAZ (16:11 на Dust2 и 16:6 на Inferno).

Курьезная развязка одного из раундов в матче между GORILLAZ и Caronte – видео