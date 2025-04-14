Новий гравець однієї з найпопулярніших команд Dota 2 пішов після випробувального терміну

Новачок OG, Davai Lama, більше не є частиною складу. Його випробувальний термін завершився розривом співпраці. Гравець пояснив, чому вирішив піти, і поділився своїми думками про час у команді. Подробиці – далі.

Невдалі випробування

Склад OG знову зазнав змін – Седрік "Davai Lama" Декмін покинув команду після завершення випробувального терміну. Про свій відхід професійний гравець Dota 2 повідомив у дописі на особистій сторінці в X, повідомляє 24 Канал.

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За словами кіберспортсмена, причиною такого рішення став "брак хімії":

Моє випробування з OG закінчилося за обопільною згодою. Через брак хімії результати не віддали належне жодному з членів команди. Вони чудові хлопці, сподіваюся, їм вдасться знайти іскру в наступній ітерації,

– написав Декмін.

Нагадаємо, що OG представила новий склад з Dota 2 наприкінці березня, коли з команди пішли одразу троє гравців – легендарний Ceb, 23savage і xNova. Разом із Davai Lama тоді ж до OG приєдналися ще двоє новачків – Ulnit (Стефан Гаврила) та українець Kidaro (Іван Бондарєв). Очікування від нового ростеру були чималі, але перші результати не виправдали сподівань.

З Davai Lama у складі OG не вдалося пройти кваліфікацію на DreamLeague Season 26, команда посіла восьме місце на CCT Dota 2 Series 8 і п’яте – на турнірі FISSURE Special.

На цю мить невідомо, де Седрік Декмін продовжить свою кар’єру.

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