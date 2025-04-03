Список команд

Традиційно деякі команди отримали прямі запрошення, тоді як ще декілька забезпечили собі участь після закритих регіональних кваліфікацій. Серед них і NAVI Junior, повідомляє 24 Канал з посиланням на Liquipedia.

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Прямі запрошення отримали:

BetBoom Team;

Xtreme Gaming;

Aurora Gaming;

Shopify Rebellion;

Team Liquid;

HEROIC;

Team Falcons;

AVULUS;

Team Spirit;

Tundra Esports;

PARIVISION.

Проходять за результатами кваліфікацій:

NAVI Junior ;

; Nigma Galaxy;

Talon Esports;

Mosquito Clan;

Team Tidebound.

Нещодавно NAVI Junior отримали нового тренера, оскільки українська організація попрощалася з Віталієм Петкіним, відомим як "Sword_Art". Він тренував команду з Dota 2 протягом двох останніх років. Тепер NAVI Junior під своє крило бере українець Максим "TheHeartlessKing" Фадєєв, який має семирічний досвід тренування команд з Dota 2.

Нагадаємо, в PGL Wallachia Season 3 основна команда NAVI не змогла потрапити до плей-оф турніру, програвши Tundra Esports. Natus Vincere завершили турнір на 10 місці з виграшем 20 000 доларів.

Четвертий сезон PGL Wallachia проходитиме з 19 по 27 квітня у Бухаресті, Румунія. Змагання повністю офлайнові й не передбачають віддаленої участі. Команди розділять між собою мільйон доларів, з яких переможець забере 300 000 доларів.

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