Список команд
Традиційно деякі команди отримали прямі запрошення, тоді як ще декілька забезпечили собі участь після закритих регіональних кваліфікацій. Серед них і NAVI Junior, повідомляє 24 Канал з посиланням на Liquipedia.
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Прямі запрошення отримали:
- BetBoom Team;
- Xtreme Gaming;
- Aurora Gaming;
- Shopify Rebellion;
- Team Liquid;
- HEROIC;
- Team Falcons;
- AVULUS;
- Team Spirit;
- Tundra Esports;
- PARIVISION.
Проходять за результатами кваліфікацій:
- NAVI Junior;
- Nigma Galaxy;
- Talon Esports;
- Mosquito Clan;
- Team Tidebound.
Нещодавно NAVI Junior отримали нового тренера, оскільки українська організація попрощалася з Віталієм Петкіним, відомим як "Sword_Art". Він тренував команду з Dota 2 протягом двох останніх років. Тепер NAVI Junior під своє крило бере українець Максим "TheHeartlessKing" Фадєєв, який має семирічний досвід тренування команд з Dota 2.
Нагадаємо, в PGL Wallachia Season 3 основна команда NAVI не змогла потрапити до плей-оф турніру, програвши Tundra Esports. Natus Vincere завершили турнір на 10 місці з виграшем 20 000 доларів.
Четвертий сезон PGL Wallachia проходитиме з 19 по 27 квітня у Бухаресті, Румунія. Змагання повністю офлайнові й не передбачають віддаленої участі. Команди розділять між собою мільйон доларів, з яких переможець забере 300 000 доларів.