Список команд

Традиционно некоторые команды получили прямые приглашения, тогда как еще несколько обеспечили себе участие после закрытых региональных квалификаций. Среди них и NAVI Junior, сообщает 24 Канал со ссылкой на Liquipedia.

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Прямые приглашения получили:

BetBoom Team;

Xtreme Gaming;

Aurora Gaming;

Shopify Rebellion;

Team Liquid;

HEROIC;

Команда Соколов;

AVULUS;

Команда Spirit;

Tundra Esports;

PARIVISION.

Проходят по результатам квалификаций:

NAVI Junior ;

; Nigma Galaxy;

Talon Esports;

Mosquito Clan;

Team Tidebound.

Недавно NAVI Junior получили нового тренера, поскольку украинская организация попрощалась с Виталием Петькиным, известным как "Sword_Art". Он тренировал команду по Dota 2 на протяжении двух последних лет. Теперь NAVI Junior под свое крыло берет украинец Максим "TheHeartlessKing" Фадеев, который имеет семилетний опыт тренировки команд по Dota 2.

Напомним, в PGL Wallachia Season 3 основная команда NAVI не смогла попасть в плей-офф турнира, проиграв Tundra Esports. Natus Vincere завершили турнир на 10 месте с выигрышем 20 000 долларов.

Четвертый сезон PGL Wallachia будет проходить с 19 по 27 апреля в Бухаресте, Румыния. Соревнования полностью оффлайновые и не предусматривают удаленного участия. Команды разделят между собой миллион долларов, из которых победитель заберет 300 000 долларов.

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