Що це було

Рекордно коротку гру провели команди Wildcard і 4 Zoomers, які змагалися за право вийти в DreamLeague Season 26 під час етапу кваліфікацій. Перша карта пройшла без сюрпризів, але друга закінчилася всього через 6 хвилин і 4 секунди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cyberscore.

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Перемогу на другій карті здобули Wildcard, оскільки їхні суперники просто здалися. Одного з гравців 4 Zoomers – petitekate3, який грав на Снайпері – убили. Він швидко використав функцію викупу, але вже через кілька секунд відключився від гри. Ігровий процес перейшов на паузу, але відновився майже відразу. Коли це сталося, всі інші члени команди 4 Zoomers вийшли з гри слідом за своїм мідером, таким чином засвідчивши поразку.

Момент відключення можна побачити у записі матчу після 40 хвилини і 12 секунд: відео

У підсумку протистояння завершилося з рахунком 2:0 на користь Wildcard. Тепер команда повинна зустрітися з Shopify Rebellion, котра раніше обіграла 9z Team та WhiteIce.

Варто зазначити, що попередня найшвидша гра в історії Dota 2 відбулась у 2012 році на BeyondTheSummit World Tour Championship. Тоді гра завершилася за 6 хвилин 37 секунд.

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