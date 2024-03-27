Катапульти у Dragon's Dogma 2 значно корисніші, аніж здається

Шанувальники Dragon's Dogma 2 виявили, що катапульти у грі мають досить очевидне та корисне застосування, яке суттєво допоможе в ігровому процесі.

Масштабним світом Dragon's Dogma 2 розкидано чимало загадок, які належить розкрити геймерам.

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Наприклад досить довго більшість гравців не розуміли, що робити з катапультами чи то пак требушетами, які можна побачити в грі.

Але нещодавно один з фанатів останнього хіта Capcom виявив, що ці механізми насправді мають своє призначення. Замість того, щоб просто виконувати роль декорацій, облогові машини здатні відкривати таємні проходи.

Користувач Х (колишній твітер) під ніком Peppo здивував спільноту шанувальників Dragon’s Dogma 2, поділившись відео, яке й демонструє подібне використання катапульт.

Призначення катапульт у Dragon's Dogma 2 – дивитися відео

У ролику гравець кладе камінь на машину, а потім стріляє у схил далекої гори. Через мить снаряд потрапляє в ціль, відкриваючи потаємний шлях до нового проходу всередині гори.

Більшість гравців Dragon's Dogma 2 були здивовані цим відкриттям та були навіть ті, хто провів десятки годин у грі, але не знав про цей конкретний трюк.