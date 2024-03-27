Масштабным миром Dragon's Dogma 2 разбросано немало загадок, которые предстоит раскрыть геймерам.

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Например, довольно долго большинство игроков не понимали, что делать с катапультами или же требушетами, которые можно увидеть в игре.

Но недавно один из фанатов последнего хита Capcom обнаружил, что эти механизмы на самом деле имеют свое предназначение. Вместо того чтобы просто выполнять роль декораций, осадные машины способны открывать тайные проходы.

Пользователь Х (бывший твитер) под ником Peppo удивил сообщество поклонников Dragon's Dogma 2, поделившись видео, которое и демонстрирует подобное использование катапульт.

Назначение катапульт в Dragon's Dogma 2 – смотреть видео

В ролике игрок кладет камень на машину, а затем стреляет в склон далекой горы. Через мгновение снаряд попадает в цель, открывая потайной путь к новому проходу внутри горы.

Большинство игроков Dragon's Dogma 2 были удивлены этим открытием и были даже те, кто провел десятки часов в игре, но не знал об этом конкретном трюке.