Гравець написав записку вигаданою мовою зі Skyrim, але забув, як її читати – йому допоміг Reddit

Фанат Dungeons & Dragons попросив фан-базу гри допомогти йому перекласти написану ним же записку, оскільки він забув, як її читати і взагалі, що це за мова. З'ясувалося, що це одна з мов гри The Elder Scrolls.

Що сталося

Гравці настільної гри Dungeons & Dragons часто вдаються до подібних дій, щоб забезпечити додаткове занурення й атмосферність. Вони створюють власні карти й записки, зістарюючи їх чаєм та кавою, або обпалюючи краї. На таких записках пишуть різноманітні повідомлення, використовуючи код або вигадану мову – наприклад, Синдарин Толкіна або клінгонську з "Зоряного шляху". Часто такі елементи використовуються як частина головоломок, де гравцям потрібно розшифрувати написане, щоб продовжити гру.

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У таких випадках важливо, щоб рішення цих головоломок було десь записане, оскільки їх можна легко забути за час між підготовкою до пригоди та її проведенням. Саме це й сталося з головним героєм цієї історії.

Користувач із нікнеймом Devin_Massie на Reddit створив тему з проханням про допомогу фан-бази, оскільки він створив роздатковий матеріал вигаданою мовою, але забув переклад. Пост швидко розлетівся, набравши понад 10 тисяч уподобань і 400 коментарів протягом одного дня.

Інші користувачі швидко визначили, що текст був написаний фальмерською — мовою, якою розмовляє раса фальмерів із серії ігор The Elder Scrolls, а точніше у Skyrim.



Записка фальмерською мовою / Фото Devin_Massie

Це мова фальмерів зі Skyrim, її важко повністю розшифрувати через те, що вона написана від руки. Однак я вважаю, що вона говорить: "Знайди того, хто змусив тебе забути мене, не чути жодної душі",

– написав один користувач.

Інший коментатор запідозрив, що автор записки прикидається, ніби забув переклад, а насправді просто перевіряє "на групі піддослідних свинок, щоб побачити, наскільки добре інші зможуть розшифрувати це". Однак Devin_Massie швидко заперечив таку теорію.