Что случилось

Игроки настольной игры Dungeons & Dragons часто прибегают к подобным действиям, чтобы обеспечить дополнительное погружение и атмосферность. Они создают собственные карты и записки, состаривая их чаем и кофе, или обжигая края. На таких записках пишут различные сообщения, используя код или вымышленный язык – например, Синдарин Толкина или клингонский из "Звездного пути". Часто такие элементы используются как часть головоломок, где игрокам нужно расшифровать написанное, чтобы продолжить игру.

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В таких случаях важно, чтобы решение этих головоломок было где-то записано, поскольку их можно легко забыть за время между подготовкой к приключению и его проведением. Именно это и произошло с главным героем этой истории.

Пользователь с никнеймом Devin_Massie на Reddit создал тему с просьбой о помощи фан-базы, поскольку он создал раздаточный материал на вымышленном языке, но забыл перевод. Пост быстро разлетелся, набрав более 10 тысяч лайков и 400 комментариев в течение одного дня.

Другие пользователи быстро определили, что текст был написан на фальмерском - языке, на котором разговаривает раса фальмеров из серии игр The Elder Scrolls, а точнее в Skyrim.



Записка на фальмерском языке / Фото Devin_Massie

Это язык фальмеров из Skyrim, его трудно полностью расшифровать из-за того, что он написан от руки. Однако я считаю, что он говорит: "Найди того, кто заставил тебя забыть меня, не слышать ни одной души",

– написал один пользователь.

Другой комментатор заподозрил, что автор записки притворяется, будто забыл перевод, а на самом деле просто проверяет "на группе подопытных свинок, чтобы увидеть, насколько хорошо другие смогут расшифровать это". Однако Devin_Massie быстро опроверг такую теорию.