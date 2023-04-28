Фанат Elden Ring наводить жах на гравців, вриваючись в їхні світи в образі Роккі Бальбоа

Гравець Elden Ring переміг чимало супротивників у PvP боях за допомогою персонажа, натхненного відомим вигаданим боксером Роккі Бальбоа. Кумедне відео – у матеріалі.

У Elden Ring гравці постійно шукають способи підкорити Проміжні землі та стати непереможним. Деякі покладаються у цьому на потужну зброю, броню та заклинання, тоді як інші прокладають свій власний шлях завдяки унікальним "білдам" персонажів і неповторним стилям гри.

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Отож, геймери можуть створювати унікальних персонажів в Elden Ring, поєднуючи різні характеристики, зброю, броню та інші елементи для досягнення своїх цілей як у PvE (проти віртуальних опонентів), так і у PvP (проти інших гравців) поєдинках.

Зазвичай "білди" є більш-менш стандартними й гравці рідко відходять від перевірених шляхів. Однак один геймер вразив шанувальників Elden Ring, фактично відтворивши легендарного Рокі Бальбоа.

Користувач Reddit під ніком Robdd123 поділився відео, у якому продемонстрував як його персонаж сіє хаос у грі, озброєний лишень кулаками та одягнутий у шорти.

Бальбоа у Проміжних землях: відео

Персонаж Robdd123 буквально "літає як метелик та жалить як бджола" і виходить переможцем у поєдинках з грізними опонентами.

Окрім ворогів, контрольованих штучним інтелектом, геймер також отримав чимало звитяг над живими гравцями, вторгаючись в їхні світи.

Майстерність геймера привернула увагу спільноти шанувальників Elden Ring, і багато з них виразили щире захоплення тим як Роккі блискуче впорався з усіма небезпеками Проміжних земель.