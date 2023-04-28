В Elden Ring игроки постоянно ищут способы покорить Междуземье и стать непобедимым. Некоторые полагаются в этом на мощное оружие, броню и заклинания, в то время как другие прокладывают свой путь благодаря уникальным "билдам" персонажей и неповторимым стилям игры.

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Итак, геймеры могут создавать уникальных персонажей в Elden Ring, сочетая различные характеристики, оружие, броню и другие элементы для достижения своих целей как в PvE (против виртуальных оппонентов), так и в PvP (против других игроков) поединках.

Обычно "билды" более или менее стандартны и игроки редко отходят от проверенных путей. Однако один геймер поразил поклонников Elden Ring, фактически воспроизведя легендарного Роки Бальбоа.

Пользователь Reddit под ником Robdd123 поделился видео, в котором продемонстрировал, как его персонаж сеет хаос в игре, вооруженный только кулаками и одетый в шорты.

Бальбоа в промежуточных землях: видео

Персонаж Robdd123 буквально "летает как бабочка и жалит как пчела" и выходит победителем в поединках с грозными оппонентами.

Кроме врагов, контролируемых искусственным интеллектом, геймер также получил немало побед над живыми игроками, вторгаясь в их миры.

Мастерство геймера привлекло внимание сообщества поклонников Elden Ring, и многие из них выразили искренний восторг тем, как Рокки блестяще справился со всеми опасностями Междуземья.