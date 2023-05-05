Шанувальник Elden Ring створив неймовірні шахи за мотивами гри: цікаві фото

Неймовірно талановитий шанувальник Elden Ring створив дивовижний набір шахів, розписаний вручну, із зображенням деяких найвидатніших персонажів гри. Цікаві фото – у матеріалі.

Є багато пристрасних шанувальників Elden Ring, але кожен з них висловлює любов до проєкту по різному: дехто наганяє жах на інших гравців в образі відомого боксера, а хтось виготовляє шахи.

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Ні для кого не секрет, що на цю мить Elden Ring є однією з найпопулярніших ігор у світі. Пригодницька RPG, розроблена FromSoftware, заробила собі кількамільйонну армію шанувальників, які радо перепроходять гру та іншими способами виказують свою любов до проєкту.

Наприклад, користувач Reddit під ніком GreenyRepublic, поділився своїм неймовірним творінням – шахами, натхненними Elden Ring та до того ж розмальованими вручну.

Повний набір / Фото з Reddit

Серед фігур на дошці красуються кілька видатних персонажів, яких впізнають багато геймерів. Серед них Маріка та Реннала як протиборчі ферзі та Папа Черепаха, який, що не дивно, є слоном.

Білі / Фото з Reddit

Крім того, Годфрі та Радагон отримали титул королів, тоді як Вартовий Дерева став конем.

Для зацікавлених у можливості придбати такий набір, GreenyRepublic одразу розповів, що дивовижна робота існує в єдиному екземплярі та була зроблена як подарунок для друга, якому вже заздрять чимало шанувальників FromSoftware.

Чорні / Фото з Reddit

Така ексклюзивність робить цей дивовижний витвір мистецтва ще більш особливим.