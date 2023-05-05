Есть много страстных поклонников Elden Ring, но каждый из них выражает любовь к проекту по разному: кое-кто нагоняет ужас на других игроков в образе известного боксера, а кто-то создает шахматы.

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Ни для кого не секрет, что на этот момент Elden Ring является одной из самых популярных игр в мире. Приключенческая RPG, разработанная FromSoftware, заработала себе несколько миллионную армию поклонников, которые с радостью перепроходят игру и другими способами выражают свою любовь к проекту.

Например, пользователь Reddit под ником GreenyRepublic поделился своим невероятным творением – шахматами, вдохновленными Elden Ring и к тому же разрисованными вручную.

Полный набор / Фото с Reddit

Среди фигур на доске красуются несколько видных персонажей, которых узнают многие геймеры. Среди них Марика и Реннала как противоборствующие ферзи и Папа Черепаха, который, что не удивительно, является слоном.

Белые / Фото с Reddit

Кроме того, Годфри и Радагон получили титул королей, тогда как Страж Дерева стал конем.

Для заинтересованных в возможности приобрести такой набор, GreenyRepublic сразу рассказал, что удивительная работа существует в единственном экземпляре и была сделана в качестве подарка для друга, которому уже завидуют многие поклонники FromSoftware.

Черные / Фото с Reddit

Такая эксклюзивность делает это удивительное произведение искусства еще более особенным.