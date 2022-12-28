Гравець у Fallout 4 нещодавно опублікував зображення, яке демонструє колекцію вражаючих збірок у грі. Fallout 4 включає досконалу систему крафта, яка дозволяє геймерам створювати неймовірні споруди, від замків до островів.

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Неймовірні споруди у Fallout 4

Звичайно, процес навчання будувати бази у Fallout 4 може зайняти багато часу, тому не дивно, що колекція збірок є результатом понад 1 тисячі годин ігрового процесу.

Цікава історія та деталізований відкритий світ дозволяють гравцям досліджувати, підвищувати рівень і здобувати матеріали. Це дослідження дає гравцям можливість накопичувати предмети для побудови в грі справді захоплюючих структур.

Так, один з геймерів продемонстрував колаж, що показує чудові збірки в грі. Кожна структура величезна, і всі вони виглядають так само природно, як і багато інших епічних середовищ у Fallout 4.

У Fallout 4 повно небезпечних ворогів, і будівництво баз може бути важливою частиною виживання. У той час як багато шанувальників задовольняються зведенням кількох стін, деякі віддані гравці йдуть на крок далі.

Крім захисту від найпотужніших ворогів Fallout 4, деякі талановиті гравці також зробили свої будівлі красивими. Сподіваємося, крафт, представлений у Fallout 4, буде розширено у Fallout 5, щоб гравці могли продовжувати будувати та ділитися творіннями з іншими пристрасними фанатами.