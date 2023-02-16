FIFA 23 стала найуспішнішою частиною довжелезної спортивної франшизи та принесла EA чимало грошей, однак це не означає, що у грі немає проблем.

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Однією з них, традиційно, залишаються чітери та хакери, і якщо перших ще можна якось терпіти, то з останніми боротися просто неможливо.

Публікація користувача під ніком whitemale128 на Reddit розповідає про те, як його акаунт зламали зловмисники.

Заволодівши доступом до змагального режиму Ultimate Team, хакери видалили з профілю геймера кілька коштовних карток, загальна вартість яких сягає близько 6 мільйонів монет (внутрішньоігрової валюти – ред.)

Картки, які мав геймер / зображення з Reddit

Серед втрачених предметів були спеціальні картки Поля Погба, Дірка Куйта, Хабі Алонсо, Кіліана Мбаппе та інших.

Згідно з даними порталу FUTBIN, лишень версія Мбаппе, якою володів геймер, приблизно оцінюється в два мільйони монет.

Зауважте, монети з FIFA навіть можна продати за реальні гроші через сторонні ресурси. За курсом на одному з таких порталів, на момент написання матеріалу еквівалент 6 мільйонів монет – це близько 20 тисяч гривень.

Постраждалий звернувся в підтримку EA та зумів відновити доступ до свого акаунту, однак картки уже було не повернути.

Як компенсацію за такі незручності розробники нарахували геймеру 2 474 монетки.

Повідомлення від підтримки EA / зображення з Reddit

Ця сума неабияк розсмішила геймерів. У коментарях сотні з них казали, що після подібного відношення від EA варто замислитись чи слід продовжувати грати в проєкт.

Сам whitemale128 заявив, що хоча це була болюча втрата, в довгостроковій перспективі ситуація може піти йому на користь, адже він нарешті покине грати в FIFA 23.