Epic Games щедро винагородила гравця, якого помилково забанила у Fortnite

У Fortnite існує дуже сувора політика щодо порушень і шахрайства. Epic Games, розробник гри, суворо стежить за дотриманням правил і видає бани кожному, хто навмисно користується багами, читами й лазівками. Але часом система безпеки спрацьовує помилково. Так, одного з гравців заблокували майже на місяць без жодних причин.

Щедра компенсація

28-денний бан – це мінімальний термін, на який гравці можуть втратити доступ до гри, якщо їх спіймають на таких порушеннях, як об'єднання в команди. Саме таке обмеження й отримав користувач внаслідок незрозумілої помилки, яку Epic Games швидко визнала й виправила, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.

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Компанія надіслала неправомірно заблокованому гравцеві електронного листа, в якому зазначила: "Ми помилково вжили заходів проти вашого акаунта. Ми скасували цю дію і нарахували 2 000 V-bucks на ваш обліковий запис Fortnite як компенсацію за помилку, а також перепрошуємо за будь-які незручності, які це могло спричинити".

V-bucks – це ігрова валюта Fortnite, яку можна витратити на купівлю різноманітних предметів для королівської битви.

Гравець поділився своїм несподіваним грошовим поповненням на Reddit, пожартувавши, що за 2 000 V-bucks він готовий отримувати бан у будь-який час.

Інші гравці Fortnite приєдналися до обговорення, жартуючи, що Epic відправила його в оплачувану відпустку або жартома випрошуючи в компанії бан і для себе, щоб поповнити власний гаманець. Варто зазначити, що 2 000 V-bucks, як написали в коментарях, це приблизно 18 фунтів стерлінгів, або один скін чи дві бойові перепустки.

Для Epic Games не рідкість роздавати компенсації за власні помилки. Раніше вона роздавала відшкодування всім, хто купив "найрідкісніший скін" у магазині, оскільки його випустили випадково й потім відкликали.