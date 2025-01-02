Щедрая компенсация

28-дневный бан – это минимальный срок, на который игроки могут потерять доступ к игре, если их поймают на таких нарушениях, как объединение в команды. Именно такое ограничение и получил пользователь в результате непонятной ошибки, которую Epic Games быстро признала и исправила, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

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Компания направила неправомерно заблокированному игроку электронное письмо, в котором отметила: "Мы ошибочно приняли меры против вашего аккаунта. Мы отменили это действие и начислили 2 000 V-bucks на вашу учетную запись Fortnite в качестве компенсации за ошибку, а также приносим извинения за любые неудобства, которые это могло повлечь".

V-bucks – это игровая валюта Fortnite, которую можно потратить на покупку различных предметов для королевской битвы.

Игрок поделился своим неожиданным денежным пополнением на Reddit, пошутив, что за 2 000 V-bucks он готов получать бан в любое время.

Другие игроки Fortnite присоединились к обсуждению, шутя, что Epic отправила его в оплачиваемый отпуск или в шутку выпрашивая у компании бан и для себя, чтобы пополнить собственный кошелек. Стоит отметить, что 2 000 V-bucks, как написали в комментариях, это примерно 18 фунтов стерлингов, или один скин или два боевых пропуска.

Для Epic Games не редкость раздавать компенсации за собственные ошибки. Ранее она раздавала возмещение всем, кто купил "самый редкий скин" в магазине, поскольку его выпустили случайно и потом отозвали.