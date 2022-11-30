Шанувальники франшизи Форсаж мають гідно оцінити роботу креативного геймера, який відтворив у GTA одну з найвідоміших сцен сьомої частини блокбастера.

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Гравець Grand Theft Auto 5 під ніком 7BucksGaming, взяв відому сцену десантування з літака із Форсажу 7 та майстерно переніс її у всесвіт гри, використавши Rockstar Editor на ПК.

Ця утиліта дозволяє гравцям ефективно налаштовувати, записувати, редагувати, а потім ділитися внутрішньоігровими відео. Користуючись нею, геймер проявив неабиякий талант до режисури та монтажу, точно відтворивши відомий фрагмент фільму.

Відео 7BucksGaming

Увесь звук за кадром взятий з оригіналу, що додає ролику більше глибини та дрібку гумору, оскільки ігрові персонажі в цей час не демонструють ніяких емоцій.

Особливо кумедно все виглядає, коли з'являється бульдозер, щоб виштовхнути автівку Романа з літака, оскільки кам'яне лице персонажа контрастує зі звуковим супроводом.

Оригінальна сцена з Форсаж 7 для порівняння: відео

Якщо бути уважним, то можна помітити, що не всі кадри в відео з гри, адже 7BucksGaming використав короткі вставки з фільму.

При цьому геймер зробив це так вдало та вчасно, що ролик вийшов ідеально відполірованим та напрочуд приємним для перегляду.