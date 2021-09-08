Гравець у GTA Online випадково повторив відому сцену з фільму "Подвійний форсаж"

Шанувальник відеогри GTA Online поділився цікавим записом на Reddit, який сподобався користувачам мережі. Він зміг випадково повторити сцену з популярного фільму "Подвійний форсаж".

Напевно, майже всі геймери потрапляли у ситуації, які чимось нагадують сцени з відомих фільмів. У схожому становищі опинився й головний герой цієї історії, хоча й не без допомоги свого опонента.

Своїм записом геймер з нікнеймом XWilsXXInsaneX поділився на всесвітньо відомій платформі Reddit. Варто відзначити, що його пост дуже сподобався користувачам мережі, а загалом він зібрав понад 3 тисячі вподобань та чимало позитивних відгуків. Отже, головний герой вирішив зіграти в популярну відеогру GTA Online, а якщо точніше, то він взяв участь в місцевих перегонах.

Загалом XWilsXXInsaneX йшов доволі гарно, щоправда, вирватися одразу ж на перше місце в нього не вийшло. Але в один момент він випадково виконав оригінальний трюк, який можна побачити у відомому фільмі "Подвійний форсаж". Головний герой розігнався перед невеликим підйомом й використав його як своєрідний трамплін. Завдяки цьому він просто перелетів через свого опонента й одразу ж опинився на першому місці.

Нагадаємо, що у фільмі на такий відчайдушний крок наважився Браян О'Коннор, а побачити цю сцену можна на самому його початку. Цьому відомому кіногерою такий трюк допоміг виграти, а от головний герой цієї історії розповів, що утримати перше місце він не зміг. Також користувач XWilsXXInsaneX додав, що його опонентам не дуже сподобалися такі польоти. Наостанок варто відзначити, що на представленому записі можна також побачити кадри з оригінального фільму.

Сцена з фільму "Подвійний форсаж" у відеогрі GTA Online: відео