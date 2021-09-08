Наверное, почти все геймеры попадали в ситуации, которые чем-то напоминают сцены из известных фильмов. В похожем положении оказался и главный герой этой истории, хотя и не без помощи своего оппонента.

Своей записью геймер с никнеймом XWilsXXInsaneX поделился на всемирно известной платформе Reddit. Стоит отметить, что его пост очень понравился пользователям сети, а в целом он собрал более 3 тысяч лайков и немало положительных отзывов. Итак, главный герой решил сыграть в популярную видеоигру GTA Online, а если точнее, то он принял участие в местных гонках.

В целом XWilsXXInsaneX шел довольно хорошо, правда, вырваться сразу же на первое место у него не получилось. Но в один момент он случайно выполнил оригинальный трюк, который можно увидеть в известном фильме "Двойной форсаж". Главный герой разогнался перед небольшим подъемом и использовал его как своеобразный трамплин. Благодаря этому он просто перелетел через своего оппонента и сразу же оказался на первом месте.

Напомним, что в фильме на такой отчаянный шаг решился Брайан О'Коннор, а увидеть эту сцену можно в самом его начале. Этому известному киногерою такой трюк помог выиграть, а вот главный герой этой истории рассказал, что удержать первое место он не смог. Также пользователь XWilsXXInsaneX добавил, что его оппонентам не очень понравились такие полеты. Напоследок стоит отметить, что на представленной записи можно также увидеть кадры из оригинального фильма.

Сцена из фильма "Двойной форсаж" в видеоигре GTA Online: видео