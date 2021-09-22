Попри досить сильний землетрус магнітудою у 4,3 бала, який відбувся в Каліфорнії, геймер все-таки зумів перемогти у напруженому матчі Guilty Gear Strive проти японського опонента Кей "BNBBN" Комада чим вельми потішив глядачів прямої трансляції на Twitch.

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Однією з причин популярності прямих трансляцій є їх непередбачуваність і спонтанність, які роблять кожен стрім унікальним. Одним із яскравих доказів став звичайний стрім Рейнальда Таксуана, який брав участь у турнірі Twitch Rivals з файтингу Guilty Gear Strive, що проходив 17 вересня.

Контентмейкер був одним з учасників команди Північної Америки, яка змагалася проти опонентів із Японії за призовий фонд у 20 тисяч доларів. Справи у гравця з Каліфорнії йшли досить добре, але раптово, під час важливого матчу весь його будинок почало добряче трясти. Геймер одразу зрозумів в чому справа, заволавши:

О, чорт, це що землетрус!? Це землетрус! Ох, дідько. Почекайте, тут справжній землетрус. Боже мій, як мені грати?

Проте за зовнішньою панікою, приховувалася неймовірна цілеспрямованість, адже вставши з крісла та дещо присівши, Таксуан продовжив поєдинок та щобільше – вийшов із нього переможцем.



На жаль, своєрідний героїзм та надзвичайна гра Рейнальда, який став найкращим у своїй команді за статистичними показниками (5 перемог 3 поразки), не допомогли команді Північної Америки, яка з тріском програла колегам з Азії з досить розгромним рахунком 48-17.

Попри це Рейнальд Таксуан став автором одного з найбільш пам'ятних хайлатів, що демонструють відданість кіберспортсменів своїй справі.