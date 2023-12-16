Гравець Minecraft витратив 3 роки на побудову мегабази у пустелі: дивовижні фото

Талановитий шанувальник Minecraft поділився зі спільнотою дивовижною базою в пустелі, яку він сумлінно будував протягом довгих трьох років у режимі виживання. Цікаві фото – у матеріалі.

Гравці Minecraft не втомлюються вихвалятися перед спільнотою власними мегапроєктами, на створення яких подекуди витрачають цілі роки.

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Користувач Reddit під ніком Strange_Welder_7133 опублікував численні фото свого колосального творіння, яке він створив в режимі виживання Minecraft.

Результатом праці геймера стала не просто одна споруда, а справжнє розгалужене місто. У центрі нього красується велична піраміда, якій позаздрив би сам Хеопс, саме вона за словами Strange_Welder_7133 стала початком його віртуального світу.

Окрім того, місто гравця має власний замок, готичну церкву, розкішний сад та багато інших цікавих будівель.

Дивовижна база у Minecraft / Фото з Reddit

Для створення усієї цієї краси, геймеру знадобилося більш ніж 2800 ігрових днів і близько трьох років реального часу.

Strange_Welder_7133 зізнався, що робив довгі перерви між ігровими сеансами, а також розповів, що більшість будівель не мають інтер'єру, бо інакше він би просто зійшов з глузду.

Така відданість справі, а також той факт, що це все було зроблено в режимі виживання Minecraft принесли гравцю визнання геймерської спільноти.