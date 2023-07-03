Фанат Minecraft показав приголомшливий світ на створення якого пішло 9 років – дивовижні фото

Неймовірно відданий та талановитий гравець Minecraft витратив дев'ять років на створення власного світу в грі та поділився зі спільнотою дійсно неймовірними результатами. Дивовижні фото – у матеріалі.

Гравці Minecraft ні на мить не перестають дивувати геймерську спільноту своїми масштабними проєктами в кубічному світі гри від Mojang.

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Користувач Reddit під ніком octavian_world поділився з іншими шанувальниками Minecraft своїм дивовижним світом, на створення якого у геймера пішло цілих дев'ять років.

На скриншотах видніються неймовірні пейзажі, які вражають різноманіттям.

Тут вам і прекрасне футуристичне місто, яке вдень нагадає геймерам Mirror's Edge, а вночі під дощем виглядає як щось в стилі Cyberpunk 2077.

І великий густий ліс із високими деревами та засніженими горами, що нагадують початкову локацію з Red Dead Redemption 2.

Неймовірний світ у Minecraft / Фото з Reddit

Світ, створений octavian_world, вражає своїми деталями та тим, як довго він існує і доповнюється, адже проєкт пережив цілі роки оновлень та різних версій Minecraft, що саме по собі потребувало зусиль.

Інші геймери гідно оцінили будівельні навички octavian_world, а його пост отримав понад 7000 лайків.

У коментарях гравець сказав, що зображення "показують, можливо, 4% всього світу", що викликало у фанатів Minecraft ще більший подив та захоплення.

Деякі навіть заходилися просити octavian_world розмістити світ для завантаження, а той обіцяв подумати над такою можливістю.