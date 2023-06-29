Нещодавно Ілон Маск та Марк Цукерберг не на жарт посперечалися в мережі та навіть домовилися про поєдинок у клітці за правилами UFC. Однак невдовзі, хлопців, прямо як у дитинстві, розвела мама Маска, скасувавши ймовірний бій, повідомляє 24 Канал.

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Однак куди вона не зможе втрутитися, так це у бійку віртуальну.

Річ у тому, що засновник студії Blue Wizard і креативний директор Plants vs Zombies – Джейсон Капалка створив простеньку, але напрочуд кумедну браузерну відеогру, доступну для усіх охочих.

У ній гравцям пропонують обрати бійця до смаку та добряче відгамселити іншого мільярдера.

Геймплей кумедної новинки / Скриншот з zuckvmusk.com

Цікаво, що "Zuck vs Musk" не зроблена з нуля, адже це модифікована та зменшена версія вже наявного проєкту Blue Wizard під назвою WrestleBros.

Ігровий процес досить простий: вам просто потрібно натискати "пробіл" наближаючись до опонента, однак по ходу матчу також можуть ставатися усілякі кумедні події.

Спробувати цю невеличку забавку абсолютно безкоштовно можна тут.