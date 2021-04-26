Коли мріяв стати шпигуном: гравець у Minecraft показав, як можна заховати свою базу – відео

Гравець у Minecraft поділився дуже цікавою та оригінальною роботою на платформі Reddit. Він показав цілий секретний комплекс, який заховав під базою свого друга.

Напевно, всі геймери знають, що у відеогрі Minecraft можна реалізувати навіть найбожевільніший задум. Деякі гравці роками можуть переносити цілі всесвіти у цю гру, а інші витрачають чимало часу на створення неординарних механізмів чи систем. Напевно, головного героя цієї історії можна віднести саме до категорії останніх.

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Користувач із нікнеймом Oyff вирішив поділитися своєю роботою на всесвітньо відомій платформі Reddit. Варто відзначити, що його пост дуже сподобався місцевій аудиторії: 46 тисяч вподобань та понад 450 коментарів. Ентузіаст Oyff вирішив показати всім гравцям у Minecraft, як потрібно ховати свою базу на публічних серверах.

Варто розпочати з того, що головний герой вирішив побудувати свій прихований дім під секретним бункером, який знаходиться під секретною базою, яка розташована під будинком його друга. Займався він своєю справою, коли його товариша не було на сервері. Тому останній навіть не знає, що під його будиночком знаходиться цілий секретний комплекс. Користувачі у мережі жартують, бо не можуть зрозуміти, що такого мав зробити його друг, щоб від нього потрібно було все це ховати.

Цікаво, що ентузіаст використовував різноманітні системи захисту у своєму комплексі. Наприклад, щоб покинути базу його друга, потрібно викинути у певне місце кілька блоків. Тому власнику цього будинку буде дуже непросто відшукати цей вхід. Деякі кнопки ентузіаст приховав за певними об'єктами, а інші потрібно натискати у правильному порядку. Користувач, який вперше потрапить у таку локацію, навряд чи зможе знайти вихід. Звісно, подібні системи не можуть обійтися без редстоуна та поршнів.

На свою роботу Oyff витратив три дні, але результатом він дуже задоволений. Цікаво, що головний герой також створив ще майже десять подібних баз на цьому сервері, але не настільки секретних. Напевно, користувачі цього серверу дуже здивуються таким знахідкам, звісно, якщо знайдуть. Ентузіаст записав коротке відео, де швидко пробігся через весь свій секретний комплекс. Також він використав всім знайомий та атмосферний саундтрек із фільму "Місія нездійсненна".

Секретний комплекс користувача Oyff – відео