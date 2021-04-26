Игрок в Minecraft поделился очень интересной и оригинальной работой на платформе Reddit. Он показал целый секретный комплекс, который спрятал под базой своего друга.

Наверное, все геймеры знают, что в видеоигре Minecraft можно реализовать даже самый безумный замысел. Некоторые игроки годами могут переносить целые вселенные в эту игру, а другие тратят много времени на создание неординарных механизмов или систем. Наверное, главного героя этой истории можно отнести именно к категории последних.

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Пользователь с никнеймом Oyff решил поделиться своей работой на всемирно известной платформе Reddit. Стоит отметить, что его пост очень понравился местной аудитории: 46 тысяч лайков и более 450 комментариев. Энтузиаст Oyff решил показать всем игрокам в Minecraft, как нужно прятать свою базу на публичных серверах.

Стоит начать с того, что главный герой решил построить свой скрытый дом под секретным бункером, который находится под секретной базой, расположенной под домом его друга. Занимался он своим делом, когда его товарища не было на сервере. Поэтому последний даже не знает, что под его домиком находится целый секретный комплекс. Пользователи в сети шутят, поскольку не могут понять, что такого должен был сделать его друг, чтобы от него нужно было все это прятать.

Интересно, что энтузиаст использовал различные системы защиты в своем комплексе. Например, чтобы покинуть базу его друга, нужно выбросить в определенное место несколько блоков. Поэтому владельцу этого дома будет очень непросто отыскать этот вход. Некоторые кнопки энтузиаст скрыл за определенными объектами, а другие нужно нажимать в правильном порядке. Пользователь, который впервые попадет в такую локацию, вряд ли сможет найти выход. Конечно, подобные системы не могут обойтись без редстоуна и поршней.

На свою работу Oyff потратил три дня, но результатом он очень доволен. Интересно, что главный герой также создал еще почти десять подобных баз на сервере, но не настолько секретных. Наверное, пользователи этого сервера очень удивятся таким находкам, конечно, если найдут. Энтузиаст записал короткое видео, где быстро пробежался через весь свой секретный комплекс. Также он использовал всем знакомый и атмосферный саундтрек из фильма "Миссия невыполнима".

Секретный комплекс пользователя Oyff – видео