Игроки в Minecraft начали нарушать правила классической евклидовой геометрии. Для перемещения в миниатюрные реальности они используют несколько специальных модификаций.

Видеоигра Minecraft вышла еще в 2011 году, но и сейчас пользуется большим спросом среди геймеров. Наверное, в этой игре можно реализовать даже самый безумный замысел, хотя некоторые подобные идеи вряд ли могут обойтись без использования специальных модификаций.

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В последнее время на различных платформах стало появляться немало нестандартных видео из игры Minecraft. Энтузиасты уверяют, что своим миром смогут "взорвать" вам мозг. Суть всех этих записей почти одинакова, потому что игроки нарушают привычные правила видеоигры. Стоит отметить, что подобные видео очень популярны сейчас и собирают миллионные просмотры.

Обычно геймеры показывают свою базу, которая может поместиться только на одном или двух кубах. Затем игроки заходят в специальные двери и оказываются уже в этой миниатюрной базе. Самое интересное, что некоторые могут делать это до бесконечности, поскольку в каждом миниатюрном мире есть такая же база. Предлагаем вам сначала ознакомиться с классическими примерами таких видео.

Миры пользователя spectator - видео

Мир пользователя LennyTheSniper - видео

Мир пользователя blockifyYT - видео

Конечно, это лишь видеоигра, поэтому объяснения можно найти и таким достаточно странным вещам. Для реализации подобного надо использовать сразу несколько специальных модификаций. Первая называется Immersive Portals и добавляет в видеоигру реалистичные порталы. Через такие порталы можно видеть другие измерения, а перемещение происходит без экрана загрузки. Другая модификация называется Pekhui и позволяет изменять размер различных объектов в видеоигре. Конечно, некоторые пользователи используют и другие моды, но именно эти фигурируют чаще всего.

Для начала игроки создают свою небольшую базу, которую потом будут уменьшать. Параллельно с этим нужно создать два портала, которые будут соединять миниатюрный мир с "реальным". Конечно, последнее нужно сделать до окончательного уменьшения. Некоторые строят системы, в которых даже может меняться гравитация, а в других – подобные перемещения повторяются до бесконечности. Правда, смысл почти всегда одинаков: запрограммированные порталы отправляют игроков в заранее уменьшенные миры.

Возможно, звучит уже не так и сложно, но для реализации подобного нужно очень хорошо разбираться во всех механиках этой видеоигры. Игроки в Minecraft называют этот жанр неевклидовой геометрией, а туториалов уже немало на просторах интернета.