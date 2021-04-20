Игрок в Minecraft показал интересный механизм, который понравился пользователям платформы Reddit. Энтузиаст создал систему, которая автоматически собирает дом.

Мы уже рассказывали вам о различных интересных механизмах, системах и сооружениях в Minecraft. В этой видеоигре невероятные возможности для реализации самых сумасшедших замыслов. Некоторые энтузиасты могут годами воспроизводить целые вселенные, хотя есть и поклонники различных причудливых механизмов. Сегодняшнего героя можно отнести именно к категории последних.

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Пользователь с никнеймом remifasollasi своей работой поделился на известной платформе Reddit. Он создал оригинальный механизм, который автоматически собирает дом. За работу энтузиаст взялся еще в начале прошлой недели, а всего потратил 35 часов. Пользователи платформы Reddit оценили старания remifasollasi, а его пост собрал почти 17 тысяч лайков и более 200 комментариев. Интересно, что большинству этот процесс напомнил строительство в серии видеоигр Lego (не хватает только звуков).

Правда, здесь все гораздо сложнее, хотя весь процесс и запускается только одной кнопкой. Сама конструкция получилась очень громоздкой и непростой в воспроизведении. Понятно, что такая система не могла обойтись без редстоуна и командных блоков. Последние используются для создания сложных механизмов и выполняют записанные в них консольные команды.

После запуска его система начинает выбрасывать нужны блоки в указанные места. Энтузиаст отметил, что поиск правильной траектории был самой болезненной и самой тяжелой частью его работы. Для каждого блока нужно было прописать правильные значения в системе координат (x, y, z). Поиск верных параметров занял больше всего времени, потому что каждый раз нужно было запускать механизм заново.

Энтузиаст отметил, что в постоянных повторных попытках и прошла его работа, правда, результатом он очень доволен. Интересно, что автор оригинального домика потратил на его сборку гораздо меньше времени. Напоследок стоит отметить, что энтузиаст выложил в открытый доступ мир с этим механизмом. В комментариях к этому посту можно найти ссылку для загрузки.

Дом в Minecraft, который собирается автоматически​ – видео