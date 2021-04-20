Гравець у Minecraft показав цікавий механізм, який сподобався користувачам платформи Reddit. Ентузіаст створив систему, яка автоматично збирає будинок.

Ми вже розповідали вам про різноманітні цікаві механізми, системи та споруди у Minecraft. У цій відеогрі неймовірні можливості для реалізації найбожевільніших задумів. Деякі ентузіасти можуть роками відтворювати цілі всесвіти, хоча є й шанувальники різноманітних чудернацьких механізмів. Сьогоднішнього героя можна віднести саме до категорії останніх.

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Користувач із нікнеймом remifasollasi своєю роботою поділився на відомій платформі Reddit. Він створив оригінальний механізм, який автоматично збирає будинок. За роботу ентузіаст взявся ще на початку минулого тижня, а загалом витратив 35 годин. Користувачі платформи Reddit оцінили старання remifasollasi, а його пост зібрав майже 17 тисяч вподобань та понад 200 коментарів. Цікаво, що більшості цей процес нагадав будівництво у серії відеоігор Lego (не вистачає лише звуків).

Щоправда, тут все набагато складніше, хоча весь процес й запускається лише однією кнопкою. Сама конструкція вийшла дуже громіздкою та непростою у відтворенні. Зрозуміло, що така система не могла обійтися без редстоуна та командних блоків. Останні використовуються для створення складних механізмів та виконують записані у них консольні команди.

Після запуску його система починає викидувати потрібні блоки у зазначені місця. Ентузіаст відзначив, що підбір правильної траекторії був найболючішою та найважчою частиною його роботи. Для кожного блоку потрібно було прописати правильні значення у системі координат (x, y, z). Пошук вірних параметрів зайняв найбільше часу, бо щоразу потрібно було запускати механізм наново.

Ентузіаст відзначив, що у постійних повторних спробах й пройшла його робота, щоправда, результатом він дуже задоволений. Цікаво, що автор оригінального будиночка витратив на його збірку набагато менше часу. Наостанок варто відзначити, що ентузіаст виклав у відкритий доступ світ з цим механізмом. У коментарях до цього посту можна знайти посилання для завантаження.

Будинок у Minecraft, який збирається автоматично – відео