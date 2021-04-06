Пользователь с никнеймом Sibogy поделился впечатляющей и масштабной работой на Reddit. Он почти год работает над созданием в Minecraft карты по мотивам видеоигры DOOM.

Фанаты видеоигры Minecraft уже неоднократно создавали разнообразные грандиозные структуры. Именно такие работы и помогают этому проекту до сих пор пользоваться спросом среди геймеров и оставаться в топе продаж. Сегодняшний герой также взялся за масштабную и оригинальную работу.

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Энтузиаст с никнеймом Sibogy решил создать в Minecraft тематическую карту по мотивам DOOM. Свою модификацию он назвал "DOOMED: Demons of the Nether". Пользователь отметил, что ориентируется на последние видеоигры этой очень популярной серии. За работу он взялся еще в апреле прошлого года, но почти за год он завершил этот проект только на 75%. Энтузиаст отметил, что просто захотел найти себе занятие, а потратил уже 800 часов на эту работу (более 30 дней).

Пользователь Sibogy написал, что это лишь фанатский проект, но стоит отметить его профессиональный подход. Он создал индивидуальный сайт для своей модификации, а также регулярно выставляет на своем ютуб-канал видео, в которых демонстрирует результаты своей работы. Несколько дней назад Sibogy решил поделиться картой своего проекта на Reddit. Пользователям этой платформы очень понравилась его работа, а пост уже собрал почти 20 тысяч лайков и 200 комментариев.

Карта в модификации Sibogy / Фото Reddit

Масштабы поразили многих, но и это не главное, потому что энтузиаст добавил в игру большое количество тематических предметов, скинов и даже музыку. Конечно, будут и классические для серии DOOM монстры, а также разнообразное оружие для борьбы с этими созданиями. Автор модификации отметил, что в его проекте будет однопользовательская кампания. Sibogy планирует завершить свою работу уже к концу 2021 года, а также собирается выложить этот мод в свободный доступ.

Модификация Sibogy / Фото портал Doomed

Геймплей в модификации Sibogy – видео