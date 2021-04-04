Проявив свою творческую жилку фанат Minecraft, с помощью системы каналов и всего лишь одного ведра воды, создал гигантский портрет, которым покорил сеть. Детали – в материале.

В кубическом мире Minecraft игроки могут (и часто это делают) создавать почти все, что угодно. Это именно тот случай, когда границ для креатива практически нет. Поэтому иногда кажется, что опытных поклонников игры уже не удивишь "пиксель-артами" или построением гигантских городов, однако одному геймеру удалось завоевать расположение публики весьма не хитрым способом.

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Пользователь Reddit KevinJNguy01 порадовал сообщество фанатов игры невероятным портретом созданным с помощью обычного ведра воды.

Вода из ведра в Minecraft покрывает семь блоков во всех направлениях от блока, на который ее "вылили", если сделать это на ровной поверхности. Однако, когда вода течет вниз, каждый раз, когда она попадает на новый блок уровнем ниже то создается новый блок "спавна" воды и таким образом она может течь бесконечно.

Именно этот простой, но малоизвестный трюк Minecraft позволил KevinJNguy01 использовав стратегически размещенные склоны, заставить воду течь по каналам и нарисовать картину, которая становится видимой только при взгляде сверху. Такой креатив чрезвычайно пришелся по вкусу публике портала, ведь пост геймера набрал более 77 тысяч лайков.

Следует отметить, что это не первый раз, когда KevinJNguy01 проявляет творческий подход в Minecraft. Ранее публика уже одобрительно оценивала такие его работы, как контуры различных существ из поводков и гигантский портрет Мэрилин Монро.

Учитывая то, что во время пандемии огромное количество игроков вернулось или даже впервые открыло для себя Minecraft, можно ожидать еще много удивительных и умных фан-артов. Ведь многие геймеры в комментариях к публикации KevinJNguy01 уже выразили заинтересованность в одиночку "поиграться" с механиками воды в своих собственных мирах Minecraft, поэтому, вполне вероятно, что мы увидим еще много подобных произведений.