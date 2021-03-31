Энтузиаст создал удивительный фотореалистичный ландшафт в Minecraft: фото
Невероятно терпеливый и целенаправленный фанат Minecraft построил в игре чрезвычайно детализированный ландшафт, который почти не отличить от настоящего. Удивительные фото – в материале.
Источник:Твітер PlanetMinecraft
Чаще всего ярые поклонники Minecraft любят воспроизводить в игре различные урбанистические проекты – города, здания или тому подобное. Однако наш сегодняшний герой, очевидно, больше тяготеет к природе, чем к каменным джунглям, и именно поэтому собственноручно создал удивительный ландшафт в кубическом мире любимой игры.
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В это сложно поверить, но изображения, которые вы увидите ниже, созданные в Minecraft, а не сняты в реальном мире профессиональным фотографом. К тому же это всего лишь часть масштабного проекта по созданию реалистичного ландшафта, который предлагает нам 16 квадратных километров разнообразной топографии.
Амбициозный проект содержит 4 больших континента с различным ландшафтом вроде пустынь, гор, болот и лесов. Карта получила название "Kythor", и была построена в течение двух месяцев кропотливой работы с использованием сторонних программ: World Machine и World Painter.
Я намеренно сделал эту карту с большими открытыми пространствами для строительства. Это не самая детализированная карта, которую я когда-либо делал, поскольку я надеюсь, что она послужит хорошим "фоном" для больших зданий, – рассказал создатель проекта.
Многообразие ландшафтов на карте Kythor / изображение с planetminecraft.com
Таким образом геймер призвал фанатов игры скачивать себе эту карту, чтобы воочию убедиться в удивительности выполненной работы и дополнить огромный мир уже своим креативом. Вы можете скачать карту с помощью портала Planet Minecraft. Она доступна для Java Edition и совместима с любой текущей версии игры.
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