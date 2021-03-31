Невероятно терпеливый и целенаправленный фанат Minecraft построил в игре чрезвычайно детализированный ландшафт, который почти не отличить от настоящего. Удивительные фото – в материале.

Чаще всего ярые поклонники Minecraft любят воспроизводить в игре различные урбанистические проекты – города, здания или тому подобное. Однако наш сегодняшний герой, очевидно, больше тяготеет к природе, чем к каменным джунглям, и именно поэтому собственноручно создал удивительный ландшафт в кубическом мире любимой игры.

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В это сложно поверить, но изображения, которые вы увидите ниже, созданные в Minecraft, а не сняты в реальном мире профессиональным фотографом. К тому же это всего лишь часть масштабного проекта по созданию реалистичного ландшафта, который предлагает нам 16 квадратных километров разнообразной топографии.

After 2 months of hard work, qwryzu created their most detailed map with 4 large continents with mountains, lakes, deserts and more. They purposefully made this map with big open spaces for building #Minecraft #TerrainTuesday FREE download below!



Kythor: https://t.co/1YPXf63CSW pic.twitter.com/0uJAtbBVdO — PlanetMinecraft (@PlanetMinecraft) March 23, 2021

Амбициозный проект содержит 4 больших континента с различным ландшафтом вроде пустынь, гор, болот и лесов. Карта получила название "Kythor", и была построена в течение двух месяцев кропотливой работы с использованием сторонних программ: World Machine и World Painter.

Я намеренно сделал эту карту с большими открытыми пространствами для строительства. Это не самая детализированная карта, которую я когда-либо делал, поскольку я надеюсь, что она послужит хорошим "фоном" для больших зданий, – рассказал создатель проекта.

Многообразие ландшафтов на карте Kythor / изображение с planetminecraft.com

Таким образом геймер призвал фанатов игры скачивать себе эту карту, чтобы воочию убедиться в удивительности выполненной работы и дополнить огромный мир уже своим креативом. Вы можете скачать карту с помощью портала Planet Minecraft. Она доступна для Java Edition и совместима с любой текущей версии игры.