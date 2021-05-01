Розумні системи: гравець у Minecraft створив залізничну колію, яка збирається автоматично

Гравець у Minecraft показав цікавий механізм, який сподобався користувачам платформи Reddit. Ентузіаст створив залізничну колію, яка збирається автоматично.

Ми вже неодноразово розповідали про різноманітні оригінальні проєкти у відеогрі Minecraft. Усі геймери знають, що у цій грі можна реалізовувати найбожевільніші задуми, навіть без використання сторонніх модифікацій. Саме такою ідеєю й загорівся головний герой цієї історії.

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Геймер із нікнеймом MisterInSayne вирішив поділитися своїм відео на Reddit. Користувачі цієї платформи високо оцінили його роботу, а сам пост швидко зібрав понад 20 тисяч вподобань та 430 коментарів. Цікаво, що рання версія його проєкту зібрала навіть більше: понад 60 тисяч вподобань та майже тисячу коментарів. Ентузіаст вирішив створити у цій відеогрі залізничну колію, яка сама збирається та розбирається.

Завдання дуже оригінальне та непросте, а для його виконання потрібно дуже добре розбиратися у всіх механіках цієї гри. Звісно, всі шанувальники відеогри Minecraft знають, що ключовим елементом всіх таких механізмів є редстоун. У його системі залізнична колія висовується перед гравцем у вагонетці, а позаду – прибирається. Механізм хитромудрий, але можна помітити, що тут активно використовуються також ще поршні. Є тут й структурні блоки, які потрібні для відтворення повторювальних частин. Також ця система ще двонаправлена та автоматично висаджує гравця з вагонетки у потрібний момент.

Над своїм проєктом ентузіаст працює сам, а також відзначає, що поки ще вчиться працювати з такими системами та намагається їх постійно вдосконалювати. Користувач MisterInSayne додав, що підбір правильного часу був найболючішою та найважчою частиною його роботи. Річ у тім, що рейки мають висовуватися послідовно, бо одне порушення унеможливлювало б подальший рух.

Тому у постійних повторних спробах й пройшла його робота, щоправда, результатом він дуже задоволений. Також у MisterInSayne є власний ютуб-канал, де він планує викласти туторіал, у якому детально розбере роботу цієї системи. Наостанок варто ще додати, що посилання на завантаження цього світу можна знайти в описі до відео.

Залізнична колія, яка сама збирається та розбирається – відео