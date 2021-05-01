Мы уже неоднократно рассказывали о различных оригинальных проектах в видеоигре Minecraft. Все геймеры знают, что в этой игре можно реализовывать самые безумные замыслы, даже без использования сторонних модификаций. Именно такой идеей и загорелся главный герой этой истории.

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Геймер с никнеймом MisterInSayne решил поделиться своим видео на Reddit. Пользователи этой платформы высоко оценили его работу, а сам пост быстро собрал более 20 тысяч лайков и 430 комментариев. Интересно, что ранняя версия его проекта собрала даже больше: более 60 тысяч лайков и почти тысячу комментариев. Энтузиаст решил создать в этой видеоигре железную дорогу, которая сама собирается и разбирается.

Задание очень оригинальное и непростое, а для его выполнения нужно очень хорошо разбираться во всех механиках этой игры. Конечно, все поклонники видеоигры Minecraft знают, что ключевым элементом всех таких механизмов является редстоун. В его системе железная дорога высовывается перед игроком в вагонетке, а сзади – убирается. Механизм хитроумный, но можно заметить, что здесь активно используются также еще поршни. Есть здесь и структурные блоки, необходимые для воспроизведения повторяющихся частей. Также эта система еще двунаправленная и автоматически высаживает игрока с вагонетки в нужный момент.

Над своим проектом энтузиаст работает сам, а также отмечает, что пока еще учится работать с такими системами и пытается их постоянно совершенствовать. Пользователь MisterInSayne добавил, что поиск правильного времени был самой болезненной и самой тяжелой частью его работы. Дело в том, что рельсы должны высовываться последовательно, потому что одно нарушение делало дальнейшее движение невозможным.

Поэтому в постоянных повторных попытках и прошла его работа, правда, результатом он очень доволен. Также в MisterInSayne есть собственный ютуб-канал, где он планирует выложить туториал, в котором подробно разберет работу этой системы. Напоследок стоит еще добавить, что ссылку на загрузку этого мира можно найти в описании к видео.

Железнодорожный путь, который сам собирается и разбирается​ – видео