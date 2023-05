Гравець Minecraft використав понад сотню музичних блоків, щоб відтворити відому пісню

Талановитий геймер відтворив популярну пісню в Minecraft завдяки сотням нотних блоків та неабиякій наполегливості, а кінцевий результат, м'яко кажучи, вразив шанувальників гри.

Напрочуд талановитий гравець Minecraft відтворив знакову пісню, знайому фанатам іншої відомої відеогри, використавши понад сотню нотних блоків для завершення амбітного задуму.

Важливо PIN-UP Foundation запустив гуманітарний проєкт LINE-UP для швидкої допомоги українцям

Здається, немає кінця дивовижним проєктам, які геймери можуть реалізувати в кубічному світі Minecraft, зокрема завдяки великій кількості блоків, доступних у грі.

У той час як більшість гравців використовують можливості проєкту для будівництва неймовірних шедеврів, таких як кораблі зі Стар Треку, інші використовують переваги "редстоуну" для створення дивовижних механізмів, аж до робочих процесорів.

Здивував у цьому плані користувач Reddit під ніком Usylom, який продемонстрував публіці власне Minecraft-аранжування відомої пісні.

Зокрема, ця мелодія, створена групою The Living Tombstones та натхненна серією ігор Five Nights at Freddy's і має назву "It’s Been So Long".

Відома пісня у Minecraft: відео

Ролик, опублікований Usylom, набув великої популярності на платформі.

У коментарях чимало геймерів похвалили ентузіаста за його трудомісткий проєкт, а допис отримав понад 8 тисяч вподобайок.